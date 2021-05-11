新北市長侯友宜今（11日）親自來到新北市政府警察局針對遏止詐騙、協助破案有功的金融機構行員、超商店員、里長、義警等38人親自頒發獎牌、禮券與感謝信。（新北市刑大提供）

新北市長侯友宜今（11日）親自來到新北市政府警察局針對遏止詐騙、協助破案有功的金融機構行員、超商店員、里長、義警等38人親自頒發獎牌、禮券與感謝信。（新北市刑大提供）

新北市長侯友宜今（11日）親自來到新北市政府警察局針對遏止詐騙、協助破案有功的金融機構行員、超商店員、里長、義警等38人親自頒發獎牌、禮券與感謝信。（新北市刑大提供）

新北市長侯友宜今（11日）親自來到新北市政府警察局針對遏止詐騙、協助破案有功的金融機構行員、超商店員、里長、義警等38人親自頒發獎牌、禮券與感謝信，感謝大家一起共同守護人民的辛苦錢，並促進警民合作、淨化治安。

新北市於今年第一季轄內金融機構、超商攔阻詐騙共68件，攔阻詐騙金額達2,222萬5988元，有賴於金融機構行員及超商店員機警覺察，主動關懷提問被害人並即時通報轄區警方到場，共同攔阻詐騙。

近日一名林姓老翁在社群網路FACEBOOK（臉書）認識網友「萱萱」，「萱萱」使用清涼露骨、要露不露的照片與老翁聊天，並告訴老翁如果要跟我性交易，要先去超商買遊戲點數，老翁一時不察是財色陷阱，興奮地立馬至超商購買共價值新臺幣十餘萬元的遊戲點數，準備將序號及密碼拍照給對方使用，但結帳時商店員驚覺有異，心想：「老翁怎麼會購買十餘萬元的遊戲點數？就算是年輕人也不會玩遊戲玩這麼瘋！」，遂拖延結帳，同時請轄區警方到場，成功攔阻詐騙，否則老翁一個晚上，恐要損失數十萬元，這可是一般上班族近一年的資薪呀！

新北市警察局呼籲，假交友之遊戲點數詐騙是民眾與使用正妹照片之詐騙集團誘惑聊天，為求與正妹見面或發生關係，多以購買遊戲點數或超商代碼繳費方可見面為由之財色陷阱所騙。被害人結帳前必先經過店員，幸好店員發現顧客購買不正常或大量遊戲點數、代碼繳費金額，直接詢問被害人購買之目的是否為網友要求，同時拖延結帳時間並即時請轄區警方到場，得以攔阻詐騙、淨化治安！

(中時 )