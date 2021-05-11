葉華、梁佑南、楚宣、袁艾菲、顧子歆一起現身喝貴婦下午茶。（民視提供）

袁艾菲在《日蝕遊戲》飾演私下從事性招待的女明星。（民視提供）

楚宣出席新戲《日蝕遊戲》貴婦茶敘，透露去年已經凍卵。（民視提供）

民視金鐘劇《日蝕遊戲》中的貴婦團，11日由梁佑南領軍楚宣、袁艾菲、葉華、顧子歆一起進行貴婦下午茶敘，袁艾菲透露劇中飾演私下從事性招待的女明星，現實中是否曾被詢價？她笑說女藝人一定會遇到，經紀人則開玩笑爆料：「收到太低的詢價我還會生氣！曾有位自稱是荷蘭郵輪大王竟然只開30萬！」被問通常被開多少價碼？經紀人透露一般傳私訊來開價100萬算是正常，她打算多搜集一些資料再對外一次公布。

女主角楚宣也透露20多歲時，曾有一位知名導演的太太跟她聯絡，表示要介紹一個40幾歲的台中立委給她，但又補充「可是他有家庭喔」，把她嚇到了，她說該導演非常有名，沒想到太太竟然會做這種事，後來她完全不敢再跟對方聯絡。此外，她也曾接過某女演員電話，說請她一起到台南跟一群富二代吃飯，還可以收到紅包，她說自己不賺這種紅包也不想吃這種飯，「我吃劇組的便當就好啦」。

袁艾菲說，當初一被告知會有裸背床戲，她就開始去健身房勤「拉背」，劇中有3、4場與臨演的床戲需要上下律動，拍戲現場竟被經紀人嫌棄律動感不夠，因此還主動當「推手」，在鏡頭外拉她的腳製造效果。葉華劇中偷情人夫藍葦華，身材火辣的她，有場床戲是前胸開岔到肚臍，後背接近全裸，還必須跨坐在藍身上，由於她胸部大、兩人又必須靠很近，她笑說，藍葦華尷尬到整張臉都漲紅、無法呼吸，「我似乎感受到葦華哥有什麼反應，太尷尬了！」飾演藍葦華元配的楚宣笑說：「我能理解老公為什麼會外遇了！」

戲外的楚宣透露去年已經去凍卵20顆，因為她是觀念傳統的人，結婚生子仍是她的夢想，但結婚又是一輩子的事，因為一直沒有遇到三觀合的另一半，所以不想勉強自己為結婚而結婚。她發現凍卵後突然變得很感性，且也很愛哭，甚至更喜歡小孩，剛好都對演戲很有幫助，所以遇到感傷的戲就哭到停不下來，但《日蝕遊戲》導演卻要她內斂、把眼淚收回去，讓身為萬年苦旦、總在八點檔哭不停的她直呼「拍到快得內傷」。

梁佑南在《日蝕遊戲》中飾演貴婦團中掌握權利的首腦，是主導劇中女性被物化、工具化的操控者，她認為這部戲完全可以看到利益薰心的人性掙扎，並透露日前梁又南遇到有人利用網路詐騙，但她一開始就知道對方是詐騙，只是故意不懂聲色兼當練習英文跟對方閒聊談心，結果對方一度開口要跟她借5萬美金，她則說自己拍戲還沒領到薪水，請對方也匯錢給她。她說跟詐騙集團「談心」快3個月期間都有請教警界朋友，怎樣才不會有法律問題，老公也罵她不要玩出火。後來她把自己遇到的事寫在臉書上，沒想到對方竟然私訊問她怎麼可以把他的事寫在臉書上，還揚言要跟她「斷交」。

(中時 )