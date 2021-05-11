夏和熙主持《名人說生活》，本週邀來《全明星運動會》第一季戰友「最強女生戰力」吱吱郭芝吟和從吊車尾到逆襲成為「球類女王」阿樂來尬聊，吱吱在跳遠項目創下的驚人紀錄，至今無人能敵，她笑說，知道有第二季要開錄時，好勝心告訴我「小心呦新的人要來突破妳囉」，但也認為已經不在那個當下了，有更多事情想要去完成，帶著除了「紀錄」以外的養分去面對未來並帶進音樂。

第二季冠軍賽即將開打，學姊吱吱也傳授經驗，「前一天不要吃麻辣火鍋，但要吃飽！不要興奮過頭，要記得睡飽！」都跟平常練習的一樣就好，心情也是。且把握最後一次在《全明星》突破自己的機會，享受與夥伴們的熱血時光。也表示「如果有機會一起比賽，我會先想辦法超越自己，然後看看能不能順便超越你們，如果可以一起進步真的會感覺很棒」，阿樂則分享，可以多做自我對話，所有練習要在冠軍賽前做足準備，而不是前幾天抱佛腳反而會耗掉精力，建議把心情準備好，好好睡覺、吃東西，沉澱自己。

若有機會第三季，是否會想返回戰場？吱吱猶豫地說「每一次大家問我這個問題，我都會直接回答『不會』，因為實在太累」，但心中依舊相當懷疑這個決定，知道自己真的很愛運動，有這麼適合自己的機會，當然不想錯過。但現階段有更需要投入心力的事情，還有好多目標沒做到，所以最後的答案還是「不會」，但也沒把話說死，認為或許過個4年會想再參加也說不訂，目前就是以「今年9月前能把自創的作品呈現給大家」為目標。

阿樂也拒絕參與第三季，直呼：「一次就好！跟當兵一樣人生一定要一次，體會過就夠了。很開心參與過第一季，認識到很多好朋友，這樣的回憶就已經足夠了。」也坦言接下《國光幫幫忙》主持棒，其實壓力滿大的，因為主持群只有她1個女生，要如何融入一群男生、作出節目效果，真的是個相當有難度的課題。

(中時 )