一名網友在網路分享在台中北區、北屯區上空拍攝到疑似有人背噴射背包飛行畫面，影片引發熱議，也質疑未經許可違法飛行，民航局獲悉後強調將著手調查，並依法重罰。唯11日有民眾PO網指稱當日下午也拍到鋼鐵人的造型氣球在空中飄盪，懷疑網路瘋傳影片是人形氣球非背包飛行器。

帳號「six_lin666」的網友10日在社群軟體抖音發布標示「新科技？」影片，拍攝時間為5日下午5時許，短短15秒影片中，只見畫面中率先出現一排房屋廣告，接著一個小黑點緩緩從左邊飄出來，在高空中上飛行，讓目擊者看了忍不住驚呼「真的耶！真的是人耶！他在幹嘛？為什麼？我放大看真的是人耶！」。

網友PO網指稱，台中天空驚見鋼鐵人，疑似有人違法使用背包飛行器，但因為距離相當遠，也有網友懷疑是人形汽球。（圖／翻攝自TikTok）

原PO更在影片下方標註「鋼鐵人」、「ironman」、「taiwan」和「iron」的標籤，引起網友熱烈討論，「噴射背包」、「一套不知道要多少錢」、「太危險了，摔下來很嚴重」、「這被抓到會罰錢吧」、「台中的有錢人就是任性」。

經對照該影片拍攝地點，就在北區進化北路、崇德路口的上空，轄區台中市第二警分局表示，經查勤務中心，未接獲相關民眾報案；但該案11日下午出現轉折，有民眾在媒體臉書爆料，指稱5日當天也曾拍到類似影片及照片，因距離明顯較近，可以確定是鋼鐵人造型氣球在空中飄盪，不排除應是同一個「鋼鐵人」。

有民眾PO網爆料，指稱5日當天也曾拍到鋼鐵人造型氣球在空中飄盪。（民眾提供）

對於人形氣球說法，朝陽科大飛航系主任盧衍良指稱，氣球的穩定性低，容易受風向影響而搖晃，對照抖音影片中的姿態穩定來看，人形氣球的可能性不高。

(中時 )