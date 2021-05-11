金素妍在《世上最漂亮的女兒》是媽媽金海淑愛撒嬌的貼心女兒。（中天娛樂台提供）

韓國演員金素妍在《Penthouse上流戰爭》飾演為達目的不擇手段的千書真，與媽媽的關係也不好，但在另一部韓劇《世上最漂亮的女兒》，金素妍轉性飾演非常孝順媽媽金海淑，又很會撒嬌賣萌的貼心女兒，反差極大。這部卡司堅強又題材溫馨的優質好戲，將於5月19日晚間7點在中天娛樂台首播。

《世上最漂亮的女兒》是描繪一位偉大母親，辛苦拉拔三個女兒長大的溫馨好戲，演員金海淑飾演嘮叨、說話大聲卻心地善良的媽媽朴善子，為了生計咬緊牙關辛苦經營雪濃湯店，生活再苦也堅持讓女兒讀完大學，希望她們能過上好日子。而裕善飾演大女兒美善，長大後在銀行上班，結婚育有一女兒，標準的職業婦女，整日為生活團團轉；二女兒美莉則由金素妍飾演，在大公司擔任行銷部部長，擁有高學歷、高收入，一直是媽媽心中的驕傲；小女兒美惠由金荷景飾演，大學時期拿過知名文學獎，為了幫忙家裡生意而荒廢寫作，直到遇見奇太映飾演的金宇辰，讓美惠重拾信心，成為小說作家。即使三個女兒都已長大成人，但在媽媽朴善子心中仍舊有擔心不完的事。

金素妍劇中是女強人，憑藉自己實力和能力，為工作勇往直前，在家則是個孝順又愛撒嬌的女兒，唯獨遲遲不結婚讓媽媽煩惱，這與她在《Penthouse上流戰爭》的演出，兩個角色反差極大，金素妍卻以精湛的演技，讓觀眾完全不覺得衝突違和。她提到：「每一部戲劇作品，多少都會出現一些我真實的個性，《世上最漂亮的女兒》也是一樣，不管是在家或跟朋友相聚，或是跟媽媽講話時，還有工作時，都有流露出真實的我，所以每一部戲劇或多或少，都會出現我真實的模樣，也可說是每一部都有金素妍。」

至於飾演媽媽的韓國資深女演員金海淑，則是觀眾心目中的媽媽專業戶，作品包括《藍色生死戀》恩熙親生媽媽、《大老婆的反擊》元秀媽媽、《聽見你的聲音》惠成媽媽等，也因此被封為「國民媽媽」。

《世上最漂亮的女兒》講述每天都過著像戰爭般的媽媽朴善子，在女兒長大後原以為人生將苦盡甘來，不料每天要當大女兒家的保母，還要操煩女兒的婚事、生活，生活依舊勞碌，劇中故事呈現現代所有媽媽的煩惱，像是婆媳問題、孩子教養、男女不婚等問題，但當孩子有難，媽媽總是第一個跳出來做為孩子最堅強的後盾。

(中時 )