中央流行疫情指揮中心提升新冠肺炎疫情警戒標準，交通部觀光局宣布，即起加強國家風景區與觀光遊樂業景點防疫措施，東管處「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」與參山處「獻給媽媽貴婦下午茶」活動取消，另有6個活動延期。

觀光局表示，國家風景區的入口管理，封閉型景點採單一出入口，管制遊客進出動線、景區遊客量≧容留量（園區承載人數50％）時，採分時分流管制措施辦理、人群分流進入，另利用廣播提醒遊客分散，保持社交距離。景點遊客量≧ 容留量（依景點面積及1.5公尺防疫安全距離計算），派員於重要節點進行總量管制或分流入場，並加強宣導相關防疫資訊及保持社交距離政策、協調公、民營交通船業者，保持社交距離，減少每艘船載客量。

觀光局也要求第一線景區服務人員值勤前量測體溫、值勤中全程配戴口罩。針對遊客經常接觸之處，例如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等區域，用酒精、稀釋漂白水、次氯酸水等擦拭消毒1天6次（上午3次、下午3次）。

觀光遊樂業防疫升級措施，總量管制部分，即日起實施防疫安全承載量（園區遊客總承載量50％）之承載量達50％、55％、60％為管制點，分別訂定C級、B級及A級行動方案，建立開園後通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制，即時預警分流遊客。

而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離（1.5 公尺）安全面積之關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約3萬7500人、六福村主題遊樂園約1萬5000人、九族文化村約1萬5000人、劍湖山世界約1萬5000人、小人國主題樂園約1萬310人、義大世界約7500人。

景點設施與主題樂園遊樂設施，定期辦理環境整理及消毒，針對遊客經常接觸之處，提高環境清潔消毒頻率，平日至少4次以上、假日至少8次以上。

觀光局指出，東管處「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」以及參山處「獻給媽媽貴婦下午茶」活動取消。東北角「福隆國際沙雕藝術季」延至6月8日後開幕、 東管處「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」延至7月22日，另參山處「愛玩中彰小鎮旅展市集-彰化田尾場」、「南庄花卉節亮點活動-花月夕照花卉餐桌」、「愛玩中彰小鎮旅展市集」、鵬管處「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華」活動延後，日期另待公布。

(中時 )