高雄街頭爆襲警案 男子持鐵鎚攻擊交警頭部濺血 行凶後逃逸 (警方提供)

高雄街頭爆襲警案 男子持鐵鎚攻擊交警頭部濺血 行凶後逃逸，高雄局長黃明昭前住慰問。(警方提供)

高雄傳出襲警案件，三民區大順一路、民族一路交叉路口，一名身份不明的男子晚間持鐵鎚攻擊進行交管的員警，造成鼎山派出所警員當場濺血，頭部撕裂傷緊急送醫，襲警嫌犯逃逸，警方目前追緝中。

高雄街頭爆襲警案 男子持鐵鎚攻擊交警頭部濺血 行凶後逃逸

高雄街頭爆襲警案 男子持鐵鎚攻擊交警頭部濺血 行凶後逃逸

據了解，三民二分局鼎山派出所1名39歲董姓員警，傍晚在三民區大順一路、民族一路口指揮交通時，突然遭一名男子拿鐵槌攻擊後腦，導致頭部撕裂傷，董員驚覺遭人攻擊，轉向衝上追捕，但犯嫌隨即騎車逃逸無蹤，員警意識清楚被送醫救治，警方目前正循線追緝犯嫌。

董員一手壓著後腦受傷處，奮力衝上前去追捕對方，但犯嫌馬上衝向附近一輛機車，騎車逃逸無蹤。據了解，董姓警員後腦有3至4公分的撕裂傷，意識清楚已經送醫包紮，目前正在檢查有無腦震盪。

目前警方透過監視器追查中，初步了解嫌犯是騎機車來到案發現場附近，停車後再步行靠近警員，緊接著突出手攻擊，至於這名犯嫌為何襲警，是蓄意動機或是有無精神疾病方面等疑慮，待警方抓到人後才可進一步釐清

(中時新聞網)