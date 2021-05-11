台中市文華高中應屆畢業生江予慈，高中三年沒補過英文，靠著上課認真聽講，把學英文當興趣，利用免費學習英語資源，不僅多益測驗990分滿分，大學個人申請更以53級分，一舉攻克心目中的第一志願台大外文系。

江予慈在大學學測個人申請的第二階面試時，一點都不卻步，她更覺得就是「輕鬆地和教授聊聊天」。如此溜的英文膽識，旁人總以為她曾出國留學，要不就是從小到大就讀雙語班，甚至覺得應該花很多錢補英文。

「都沒有！」江予慈表示，她對英文很有興趣，高中三年沒補過英文，所有學習資源都是免費的，舉凡網路上影片、英文新聞網站等，任何她感興趣的主題都是訓練自己的好材料。另外，她覺得大量閱讀很重要，把自己放在文本鋪設的脈絡中，久而久之，英文單字就不會是理解的障礙，多出現幾次，單字就記起來了。

江予慈觀察到許多人在講英文或讀英文時，都過於嚴肅緊張，她覺得把態度放輕鬆，把握機會使用英文，建議學弟妹學英文時，不要把英文當成一個學科，它是語言，學習語言就是學著如何輕鬆使用它來溝通。

江予慈的英文老師蘇文卿指出，江予慈學習態度很好，印象最深刻的是2020年台中市政府教育局辦理免費「雲端英語學堂計畫」，她把握機會立刻報名，在線上與外師開心聊天，絲毫不放過任何一個可以免費讓自己開口說英文的機會。

文華高中校長何富財指出，江予慈學測成績53級分，但是國文、英文、社會加起來是44級分，非常優秀，科科傑出比較不容易，但只要針對自己擅長的科目努力，以現在大學選才的方式，一樣會有令人刮目相看的表現。

(中時 )