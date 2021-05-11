依中央流行疫情指揮中心公布自即日起至6月8日，提升警戒標準至「出現感染源不明之本土案例」，交通部針對大眾運具及場域實施加嚴相關防疫措施，雙鐵、客運等運具內禁止飲食，若有喝水、服藥、哺乳需求，食用完畢後儘速佩戴口罩。

高鐵自5月15日（六）至6月8日（二）全車採對號座，暫停自由座（含站票），暫停自由座期間，定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡亦將暫停使用，12至14日販售之自由座將改為對號座；自今（11）日晚間8時起，自南北端點站發車之高鐵列車，車廂內禁止飲食，列車上同步暫停販售便當、飲料、食品，並撤除列車椅背網袋「TLife」車上雜誌。

台鐵自5月12日起乘客在列車上（觀光列車除外）禁止飲食，城際列車全車對號座取消站票，亦全面暫停各列車上（觀光列車除外）台鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車上自動販賣機等各項販售服務，普悠瑪列車上椅背網袋內之雜誌也將同步撤除，同時停辦乘客票訂或電話訂購便當服務。

此外，台鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活動，並增加消毒頻率，台鐵要求車站商場，落實「用餐實聯制」，高鐵車站內仍將販售便當，站內商家亦維持提供餐飲服務。提醒民眾自進入場站即須佩戴口罩，配合量測體溫，落實防疫。

交通部指示，民眾於高鐵、台鐵（觀光列車除外）、公路客運、船舶（固定餐飲區域除外）、航空器（國際及兩岸航班除外）等運具內、或郵局營業區域內禁止飲食，惟台鐵觀光列車、船舶固定餐飲區域及國際與兩岸航班，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。

(旺報 )