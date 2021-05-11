受惠於市場需求依舊強勁，加上正式認列Genesis創世紀公司完整營收、獲利，帶動連接器廠宏致（3605）四月營收強勢創高，展望後續法人看好該公司訂單能見度明朗，以及Genesis加入帶動營收規模提昇，同時今年產品組合、客戶結構轉佳，有利於獲利表現成長，樂觀看待宏致2021營運挑戰創高可期。

宏致四月營收9.46億元、月增15.1％、年增35.2％，累計前4月營收達32.5億元、年增41.9％，單月營收及累計營收皆創下歷史新高。客戶強勁需求挹注下，宏致第一季營收23.03億元、稅後淨利1.52億元、每股盈餘1.24元，創近年單季新高。

公司先前提到，不論是市況或客戶反饋，都看好需求有保持強勁的態勢，像是疫情尚未舒緩、遠距辦公商機仍在，筆電需求更是優於預期，以訂單能見度來看，今年已能看到第三季，優於過往只能看一個季度。看好今年四大產品線將會成長，以及Genesis加入貢獻，和主要支出費用集中在去年，樂觀看待2021會是不錯的一年。

宏致主要產品分為I（工業）、C（雲端／伺服器）、A（汽車電子）、N（NB／消費性3C）等四項產業。公司表示，看好四大產品線維持一定成長力道，今年營運目標不變，包括網通／雲端類成長30％、汽車電子成長50％；工業控制成長5％；消費性／3C成長15％；筆電成長10～15％。

其中，宏致看好網通／雲端領域未來潛力可期，受惠於高頻高速、雲端運算、物聯網等需求越來越夯，相關產品如伺服器、資料中心、路由器、交換器等產品，跟隨汰換升級、基礎環境建設等需求而成長，尤其在Genesis加入後，逐漸拓展不少新機會，已有新專案在進行當中。

Genesis單月營收約400～500萬美元，毛利率穩定有三成以上，因百分之百持有，對宏致未來財報是正面助力。公司表示，Genesis有技術、有研發，但產能有限、生產還有進步空間，期望在宏致引導下，目標要兩年內讓該公司年營收從13億翻轉成31億。

(工商 )