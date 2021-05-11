美國「有線電視新聞網」（CNN）10日報導，據稱全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）已下訂1艘要價5億美元（約新台幣140億元）的巨型豪華遊艇，其長度達417英呎（約127公尺），比我海軍「康定級」（即法製「拉法葉級」）巡防艦的410英尺（約125公尺）還長。

根據報導，貝佐斯訂購的巨型遊艇由荷蘭豪華遊艇製造商Oceanco公司負責建造，該專案被命名為「721號計畫」（Project721），但Oceanco公司拒絕提供其他細節。CNN指出，由於這艘巨型遊艇實在太過龐大，導致其需要配備一艘專屬的「支援遊艇」，且後者也已大到足以配備直升機甲板。

據稱這艘巨型遊艇長達127公尺，比我海軍「康定級」巡防艦的125公尺還長。且就算先將支援遊艇排除在外，其造價也已高達5億美元，十分驚人；而我海軍向美國採購的4艘「基隆級」（即美軍「紀德級」）驅逐艦，總價僅約8.74億美元（約新台幣244億元），平均每艘不到2.2億美元。

對大部分平民百姓來說，5億美元是辛苦一輩子也賺不到的「天文數字」，但由於在新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行期間，全球網購需求大幅提升，貝佐斯創辦的亞馬遜（Amazon）公司因而受惠，也讓身為最大股東的他，光在2020年便賺進750億美元（約新台幣2.1兆元），總資產則僅略低於2000億美元（約新台幣5.58兆元）。

CNN指出，新冠肺炎進一步拉開貧富差距，加上豪華遊艇能夠提供遠離社會的安全休閒環境，讓許多美國富翁趨之若鶩；根據美國船舶製造企業協會（NMMA）資料，2020年美國船隻銷售創13年來新高，豪華遊艇製造商更是訂單接到手軟。

(中時新聞網)