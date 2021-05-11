金管會公布最新中小企業放款數字，2021年前三月整體中小企業放款達1,534億元，較去年同期的1,056億元增加478億元。金管會銀行局副局長林志吉11日指出，今年中小企業放款目標為3千億元與去年目標一樣，目前達標率為51.15％，2021年前三月新增放款的前四大為：國泰世華、華南、兆豐、永豐銀行。

林志吉指出，截至2021年3月底國銀中小企業放款餘額達7兆9,658億元，較上月底增加689.89億元，單月新增雖然是今年的新高，高於今年1月的309億元、2月的534.64億元，但相較去年3月疫情爆發後，下半年單月動輒新增千億元以上並沒有特別異常。

林志吉進一步指出，2021年前三月中小企業新增放款金額最多的前三大銀行，包括國泰世華銀的188億元、華南銀行178億元、兆豐銀放款169億元、永豐銀的123.8億元。

就中小企業放款總餘額來看，前四大分別為一銀（7,935億元）、合庫（7,726億元）、台企銀（6,338億元）、華南銀（6,161億元）。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

據銀行局統計，2021年3月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.13％，較上月底之比率增加0.25個百分點；占民營企業放款餘額比率為69.06％，較上月底增加0.23個百分點；另2021年3月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.34％，與上月底相同。

為扶植國內中小企業發展，金管會推動國銀加強辦理中小企業放款，每年訂定新增目標，在2020年時進入第15期，目標是單年增加3千億元放款，但去年在新冠肺炎爆發後，國銀拼紓困下，新增中小企業放款量上衝9,144.88億元，超額達成目標304.83％。

(工商 )