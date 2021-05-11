中央疫情指揮中心今（11日）宣布國內有7個本土病例，其中5例則位於宜蘭羅東，即日起至6月8日將提升疫情警戒至第2級。為配合疫情指揮中心政策，各家星級飯店均表示嚴加力行防疫管理，據查訪，已陸續有民眾詢問延期、退訂等情況發生。

台北大倉久和大飯店表示，持續嚴格遵守政府防疫規定，自助餐取餐需配戴口罩、食物加蓋、加強消毒頻率等，宴會部份則有安心聚餐、安心婚宴等專案，採個人位上套餐供應、最低桌數1桌8人起，故受到影響較小。

華泰飯店集團表示，自去年開始已超前布署，在今年初即啟動嚴密的防疫措施，針對客房和公共區域的消毒熱點加強清潔，宴會廳人員在工作結束後，在1樓門口會量測體溫，客人如有37度高溫就無法進去；餐廳每桌都有1公尺左右的距離，客人用餐採實聯制；其中，華泰瑞舍住房有獨立空調，會讓民眾吃得安心、住得安全。

台北凱撒大飯店表示，近日受疫情影響，宴會廳桌席即日起採梅花座1桌5位，多的桌數就分到另外一個宴會廳，舉辦婚宴的客人目前並無取消，僅舉辦會議的客人零星取消或考慮延期。

凱達大飯店因應疫情，飯店大門口處協助賓客測量體溫及進行手部消毒，全館房客皆須填寫健康聲明書，用餐貴賓配合實聯制調查，以及飯店工作人員、合作廠商入館皆須測量體溫與配戴口罩；餐廳桌距加大，增加餐廳消毒頻率。

台北新板希爾頓酒店表示，一直以來皆落實防疫措施，採取Hilton EventReady with CleanStay「希爾頓清潔無憂·安心會」方式，其中，宴會服務流程，採取如有設置自助餐台放置加蓋（食物和飲料），佩戴手套並使用消毒過的托盤傳菜，減少預設陳列物品，根據要求提供，如：玻璃杯、筆、白板等，擦拭清潔高接觸區域，包括托盤、櫃檯、扶手等。

蘭陽烏石港海景酒店表示，因屬觀光飯店、又位處宜蘭頭城，距離宜蘭遊藝場較遠，訂房民眾及客人較不擔心，今日開始僅零星民眾詢問退訂事宜，而餐廳會加強宣導房客用餐量體溫、戴口罩事項，餐廳外客未來考慮採實名預約制、兼顧防疫。

宜蘭傳藝老爺行旅表示，多數房客為使用老爺住宿券入住的，因此今日接到大量民眾打電話詢問延期入住事項，甚至已延到暑假、下半年度，較少接到退訂住房的狀況；另外，適逢5、6月婚宴旺季，餐廳僅接受民眾預約百人以內的訂席，且1桌限10人以內，對客人採實名制，今日僅有1對準新人考慮延期，其餘婚宴並無取消。

(中時 )