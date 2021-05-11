王貞治盃冠軍戰由新北市（穀保家商）對上高雄市（高苑工商），兩邊分別派陣中強投林昱珉、邱駿威擔任先發，雙方壓制力都相當不錯，不過新北市楊正宇逮到邱駿威失投球敲出陽春炮，再加上林昱珉完投7局無失分、10K的精采表現，最後新北市以1比0險勝，拿到盃賽2連霸。

雙方前5局呈現投手戰，兩邊都沒能從對方投手手中搶下分數，新北市直到6局上半才靠楊正宇的全壘打攻下唯一1分，賽後楊正宇說，「邱駿威的球很快、不好打，知道他最好武器是直球，所以全力鎖定那顆，今天打到他的內角直球。」

直到比賽最後一刻比賽張力還是很大，此戰林昱珉展現王牌實力，完投7局只被敲3安、無失分，另外飆出10次三振，他最後丟出再見三振後大聲怒吼，他表示丟完當下心情完全釋放了，「隊友全壘打攻下那1分後心情就放滿開的，比較好去投球，唯一想法就是不要被打全壘打，很高興自己高中有這麼好的成長，這個學年我們都沒拿到比賽冠軍，很高興這次可以幫球隊拿冠。」

賽後新北市總教練周宗志也給球員高評價，「這場比賽是林昱珉高中生涯最後一次登板，他很有意願也很想拚這場比賽，表現無話可說、100分！」

周宗志也肯定對方先發投手邱駿威，「他是國內最好右投手之一，控球、速度、變化球都在水準之上。」此戰邱駿威7局只被敲6安、失1分，另有6次三振，表現優異可惜吞下完投敗。

穀保家商陣中「左右護法」潘文輝、林昱珉都因為超齡無法打玉山盃，這是他們高中最後的比賽，周宗志表示這學年在木棒聯賽、黑豹旗等重要賽事球隊都以亞軍坐收，因此王貞治盃這冠意義重大，「這三年他們兩個都辛苦了，從一年級就跟著木棒組比賽，也有參加國際賽，有看到他們三年的成長，希望未來在棒球路上走的更好。」

新北市強投林昱珉完投7局無失分、10K。（鄧心瑜攝）

(中時 )