華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，國民黨立委葉毓蘭曾指是因為「某立委介入向交通部施壓，居中協調放寬機組員防疫措施，使原先5天居家檢疫改為3天，致使疫情出現破口。國民黨台北市議員羅智強辦公室法案主任楊植斗認為，疫情發展至此，全靠民進黨立法院黨團副書記長范雲，在背後扯後腿。對此，范雲則透過臉書回應，她開協調會只做3件事。

媒體《鏡周刊》4月28日曾報導，范雲曾疑似協調機師檢疫隔離措施，放寬為「3＋11」，原先5天居家檢疫加9天自主管理，變成只要3天居家檢疫加11天自主管理，並貼出爆料者提供的立法院與交通部來往公文。

范雲今(11日)在臉書貼文回應，「對於這種抹黑指揮中心的謠言，我無愧於心」，范雲並指出，二月底她接到機師工會陳情，提出統計數據，擔心機師身心瀕臨崩潰，恐造成飛安問題，需要協助，她就整理了陳情議題，召開協調會。而協調會她只做了三件事情：

第一、讓機師工會對官員表達訴求。

第二、請政府官員回應。

第三、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估。

范雲強調，她開協調會是雙向溝通，沒有做出任何限定政府該怎麼做的結論，會議紀錄內的結論都是請官員回報研議結果，更說不上有什麼施壓，所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。

(中時新聞網)