聯強(2347)獲利連續兩季創新高！接續去年第四季創新高後，聯強今年第一季獲利再創單季歷史新高，稅後淨利25.4億元，大幅成長41％，每股盈餘1.52元。

展望第二季，聯強表示，四月營收一舉跨越300億大關並寫下同期新高，大幅成長38％，在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期第二季有機會再次改寫紀錄。

聯強首季營業淨利大幅成長37％，淨利額21.6億元、淨利率2.5％，都是歷史的新高。聯強表示，聯強各事業單位全員衝刺，積極優化產品組合並持續精進運作效率，在毛利提升且費用下降的雙重效應下，各事業單位獲利都同步上揚。

在本業投資部分，聯強海外合資事業認列收益已連續三季創同期新高，今年第一季更大幅成長36％，達6.73億元。在各國已逐漸走出疫情影響、全力衝刺經濟復甦，聯強合資事業營收與獲利預期將持續反彈回升。

聯強近年獲利能力大幅提升，各項營利指標都有明顯成長，今年第一季更呈現躍進式的跳升，營業淨利、稅前淨利與稅後淨利都同步寫下新高。聯強首季毛利4.7％，維持在歷史高點。營業淨利21.6億元、淨利率2.5％皆為歷史新高。稅前淨利30.6億元，成長40％，淨利率3.53％不但創歷史新高，更是連續五季達到3％以上。稅後淨利25.4億元，成長41％，淨利率2.93％，也都寫下歷史新高紀錄。第一季每股盈餘1.52元，為10年來單季新高。

展望第二季，聯強表示，在營收方面，聯強認為市場銷售動能不但將延續，需求暢旺程度可望更甚第一季。在獲利方面，由於聯強持續進行產品組合優化，帶動毛利提升，以及透過數位優化、資訊串接與AI大數據分析，全面性提升內部運作效率，降低營運費用。在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期第二季將有機會再次改寫新高紀錄

(工商 )