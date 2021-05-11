ACG動漫圈消費實力廣大，多以日本動漫為主要引領大宗，其中霹靂國際多媒體與日本動漫大師虛淵玄（Nitroplus）合作的奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，就是少數帶有濃厚戰鬥武打元素的台灣原創熱血冒險劇。雖為混血IP，但《TBF東離劍遊紀》係由霹靂國際多媒體負責總導與拍攝，用布袋戲特有的實景拍攝方式呈現ACG熱血場景，受到包括日本及海內外動漫迷的喜愛。

這次第3季廣撒六大收費數位影音平台遠傳 friDay、台灣大哥大 myVideo、MOD 中華電信、Hami Video與官方平台「PILI線上看」等，播出一個月餘橫掃各大平台前十大熱播排行榜，最佳表現搶下各大平台動漫分類冠軍，在影視為主的Catchplay+中，更搶下不分類劇集排行榜中第11名，在好萊塢與日韓劇橫行的台灣收視紅海中，再創影劇新「視」力。

最新《TBF東離劍遊紀3》播出第6集「逆天血戰」，片中曝光全系列最強反派禍世螟蝗與殤不患、浪巫謠、睦天命等人的宿命首戰。播出後反應熱烈，東粉讚譽是全系列中最新名場面與神回，官方也公開全新幕後花絮。

（霹靂國際多媒體提供）

5分鐘的雨景動作武戲中，霹靂國際多媒體將布袋戲電視劇規格升高至電影品質，呈現全季中最「厚工」的一場戲，也是首次使用高速攝影機，以每秒120fps的規格呈現震撼張力。

期間動員150位工作人員，拍攝與後製期間總長達111天，全場超過百分之九十五的鏡頭以實景特效呈現，拍攝人員與操偶師實際扛雨、火燒超過3周，最終呈現極富詩意的慢鏡頭雨景動作戲，讓人想起「一代宗師」的經典雨中武打。

《TBF東離劍遊紀》系列深受ACG與布袋戲兩大族群的喜愛，但在拍攝手法上卻更接近真人實拍劇，劇中超過70%的場景都是實景拍攝，CG部份主要用於凸顯角色的招式效果。

作為東離系列中目前最強大的反派，禍世螟蝗從2018年出場後就從未露面，劇組分享，無論是霹靂劇組或虛淵老師都非常重視這次的登場，希望能夠將禍世螟蝗帶殤不患等人的威壓與震撼，再現給觀眾。

導演鄭保品提到，《TBF東離劍遊紀》雖多被粉絲認為是「動漫類」作品，實際拍攝卻需要「打破二次元與三次元的界線」，將動漫作品中讓人熱血沸騰的魔法、劍氣等，以融入現實環境的方式呈現。這使得《TBF東離劍遊紀》系列作品並沒有能主要參考的前例。

「虛淵老師在劇中設定禍世螟蝗重要技能之一是重力，劇組交叉參考各式動畫與電影場景，最終以斷枝、凹陷泥濘、地裂等自然環境反映，去實現「重力」的抽象概念，襯托禍世螟蝗絕對實力壓制全場的威壓。」

值得一提的是，這場戲也是向來沈默壓抑的超人氣角色「浪巫謠」，首次展現情緒爆發的一場戲。編劇虛淵玄(Nitroplus)表示，浪巫謠在看見睦天命失明的一幕，直覺連結到感情深厚的已故失明母親。因此情緒完全失控，爆發出體內真正的潛能。而畫面上霹靂放棄動畫，改以真實爆破與火焰龍捲等，去襯托浪巫謠怒氣爆發的一幕。

(中時 )