今年初，SKODA Taiwan藉由KAROQ黑熊特仕版新車上市記者會時，宣布投入台灣黑熊保育計畫，台灣黑熊是台灣唯一原生熊類，在自然環境改變以及人為的干擾下，全世界數量不到千隻。隨著後續透過一連串的資格審查、初選以及複選後，目前已進入決選階段，進入決選的14件黑熊夢想實踐計畫來自各個領域，品牌邀民眾一起加入投票活動。

SKODA Taiwan表示，自發布台灣黑熊保育計畫後即獲得各方關注，包括媒體工作者、教育工作者、文字工作者、保育人士以及農業推廣，所提出的實踐計畫亦包羅萬象，從校園推廣到鄉鎮關懷；從影像輸出到文字傳播，皆能善加利用SKODA Taiwan以及經銷商聯誼會所提供的KAROQ黑熊特仕版進行宣導，並讓全民一起上網選出心目中最佳的黑熊夢想實踐計畫，5月21日票選結束後，主辦單位將再邀請社會賢達進行面試，而後依據兩者積分遴選出獲獎者。

(中時 )