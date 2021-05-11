有媒體昨日10公布最新民調，結果顯示，總統蔡英文滿意度達55.3%，而行政院院長蘇貞昌滿意度則來到48.4%。而前民進黨立委郭正亮今天也在節目中透過象棋占卜蔡英文、蘇貞昌和其他綠營大咖未來的政治大結局，看到占卜結果後，郭正亮直言，他不認為蔡英文未來還會對民進黨有很大影響，並指蘇貞昌一定會回去抱孫子。

郭正亮11日在網路節目《超錢新聞》中用象棋進行占卜，預測綠營大咖們的政治大結局，主持人首先請他抽出象棋，預測蔡英文的政治大結局，結果郭正亮抽到沒有代表任何解釋和意涵的「紅兵」，讓主持人十分驚訝，郭正亮則說，坦白講她未來會變成什麼，無法預測。

郭正亮不認為蔡英文對民進黨還會有很大影響，並指前總統陳水扁如果不是發生司法事件，對民進黨還會有很大影響，這就是運作的方式，因為他是有派系的，而所謂的英系是虛的，「我以前是扁系，所以我很清楚」，且陳水扁會直接找人去總統府開會，但蔡英文並不是；陳水扁對黨內紛爭會在第一時間處理，而蔡英文則沒有，阿扁是更強勢到連國營事業都管。

接著，郭正亮透過象棋占卜預測蘇貞昌的政治結局，結果抽到了同樣沒有任何解釋的「黑卒」。郭正亮直言，蘇貞昌一定退休回去抱孫子，他的年紀也大了。

最後由於節目時間不夠，主持人便只讓郭正亮繼續預測桃園市長鄭文燦未來的政治結局，郭正亮抽到「黑象」，而「黑象」的意思代表「一切不好」，郭正亮認為，鄭文燦要先過明年縣長關，如果桃園丟了桃園，大家就認為他敗選，敗選就會傷，接下來他就要先輔選，現在不可能讓他到中央，這樣地方怎麼交代。

(中時新聞網)