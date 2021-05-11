考零分就有獎！南投一位經營餐車的業者，為了鼓勵學生讀書，不讓孩子因低分而受挫，竟推出「考零分換蔥油餅」活動，凡到店出示零分考卷，即可免費兌換一份蔥油餅和水煎包。

根據《中天新聞》報導，南投水里有一間餐車非常特別，只要出示零分考卷即可以兌換免費食物。陳姓老闆指出，從去年五月就開始實施這項活動，前提是「不准交白卷」，以至於迄今都沒有一位學生來兌換過。

業者坦言，重點不在於考零分，而是想藉此和同學們聊聊，給「後段班」的孩子給予鼓勵，並找到人生目標。（資料照／沈揮勝攝）

活動傳出後，網上意見出現正反兩極，學生受訪表示，就算用猜的，也可能會矇到一兩題，「如果說真的用隨便猜的，要考零分有困難」；也有家長認為，似乎是在變相鼓勵學生考零分。對此，陳姓老闆表示，推出這活動的出發點並不是希望學生考零分，「我要叫他們來找我聊天，我要把他們拉回來啦！」

老闆坦言，重點不在於考零分，而是想藉此和同學們聊聊，給「後段班」的孩子給予鼓勵，並找到人生目標，畢竟自己也曾是過來人。因此，老闆決定未來將「調高標準」，來店只要出示「不及格」考卷，就能兌換一份免費蔥油餅或水煎包。

考零分換免費蔥油餅！攤商勉學藏苦心。(摘自YT:中天新聞)

(中時新聞網)