台北股市今（11日）殺聲震天，開盤即跌逾360點，盤中一度暴跌逾700點，尾盤拉高，終場下跌652點，以16583.13點作收，勉守季線，八大官股行庫為力抗空頭賣壓，5月幾乎天天買超，合計買超242億。

今日台股早盤下殺逾360點，受本土疫情擴散、美國科技股暴跌衝擊，電子類股全面下挫，高價股聯發科、台積電領跌，面板三虎慘被打入跌停，航運等傳產、金融盤中一度抗跌上漲，但最終仍難敵賣壓轉跌。

今日三大法人合計賣超544.21億新台幣；外資賣超423.82億元，投信買超7.6億元，自營商賣超137.93億元。

另外，台股5月的第一個交易日即大跌344點，隨後更連跌2天，好不容易翻紅，指數又再度下探，今日還爆出史上第3跌點；觀察八大官股行庫可以發現，官股券商自5月初以來，僅7日的賣超41億以外，其他天均是買超，今日更是買超103億力抗空頭大軍。

八大官股今日買超前10名依序為：台積電、長榮、國巨、鴻海、元大台灣50、元大高股息、台達電、中鴻、陽明、群聯。

八大官股今日賣超前10名依序為：台塑化、群創、燁輝、立積、中華電、元大深滬300正2、彩晶、元大台灣50反1、大江、富邦上証正2。

(中時新聞網)