謝美英11日質詢指出，2017年風光開幕的青塘園遊客中心，環境及設備不佳，不時維修「補破網」，加上市立美術館動工周圍如大型工地，遊客怯步、生意冷清。(蔡依珍攝)

桃園市議員謝美英11日質詢指出，2017年風光開幕的青塘園遊客中心，環境及設備不佳，不時維修「補破網」，加上市立美術館動工周圍如大型工地，遊客怯步、生意冷清，擔任「房東」的市政府租金卻「收好收滿」，市長鄭文燦指示徹查缺失，研議提早解約、發還租金，未來重新整修和市立美術館一起重新開張。

謝美英接獲業者陳情，指青塘園遊客中心簽約不到兩個月就配合市府要求啟用，2017年10月22日風光開幕，完全沒有試營運緩衝期，沒想到市府斥資3000萬打造的場地、設施有許多瑕疵，不但排水系統阻塞，牆壁、茶水間、機電室都發生漏水，飲用水也混濁嚴重、淨水器耗材設備倍增，更慘的是，整整一年沒有冷氣，冬天還好，經過一次夏天，熱到嚇跑顧客，連串的硬體問題，簡直夢魘。

謝美英說，業者三天兩頭必需配合「房東」找廠商修繕，三番兩次公告暫停營業，遊客不得其門而入，經營者苦不堪言，如今又遇到市立美術館動工，青塘園現況幾乎是個大型工地，遊客止步，乏人問津，業者欲哭無淚，但養工處僅核定44天減免房租，業者欲哭無淚。

謝美英直言，青塘園是青埔地區重要的地標、門面，青塘園遊客中心更在桃園觀光旅遊中具有特殊意義，國家的財產、城市的門面，委外之後，主管機關應該與廠商共同把這個園地經營得有聲有色，不是只收房租、不管房客死活，要求市府趁市立美術館動工，青塘園遊客中心立即停業、全面檢修，配合美術館2024年完工，讓遊客中心脫胎換骨重新開張，把青埔亮點端出來。

鄭文燦對此表示，青塘園遊客中心由中壢區公所興建，自2017年8月1日起委託永寧經營管理顧問有限公司經營至2020年7月31日止，合約3年為期，權利金為146萬元，後經過續約評鑑機制合格，續約至2023年7月31日止。

鄭文燦說，市府養護工程處自2017年接管青塘園遊客中心迄今，已辦理排水設施、飲用水系統改善、冷氣加裝及防水、隔熱、空調設備更新等作業，指示工務局回溯檢討青塘園遊客中心驗收後仍有缺失的原因。

鄭文燦坦言，近期恰逢青塘園整修及興建中的桃園市立美術館，影響整體青塘園遊客中心的營運，考量合約到期日為市立美術館完工日前，工地影響遊客意願甚鉅，研議提早解約，並依合約期限發還廠商租金，解約後可重新整修，並討論未來營運方向；未來新的青塘園遊客中心及桃園市立美術館將共同重新開張。

(中時 )