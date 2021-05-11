YouTuber蕾菈（Lyla）因神似鐵肺歌姬鄧紫棋而有「小鄧紫棋」封號，不時在網上分享大尺度私密話題，擁有高人氣，日前她又曬出一段6秒火辣片，穿著透視衣露出蜜桃臀，S曲線全被看光。

蕾菈之前宣布推出首本數位性感寫真，放話：「這次完完全全走一個歐美挑逗路線，有奶有口有臀有體，你們想要的我都拍了」，並加碼釋出一張褲子半脫的辣照，讓粉絲十分期待。

蕾菈跪坐姿勢撩人，大方秀出蜜桃臀。（圖／翻攝自IG）

蕾菈展線火辣S曲線。（圖／翻攝自IG）

而日前她又曬出一段6秒影片，表示是隱藏版禮物，影片是由兩張照片組成，只見她穿上白色薄紗透膚內衣，跪坐在浴室裡，第一張背對鏡頭的角度，她把整個蜜桃臀大方秀出來，另一張則是由上往下拍的視角，蕾菈看著鏡頭大露出嫵媚表情，加上撩人姿勢，苗條S曲線更是展露無遺；影片曝光後，吸引大批粉絲暴動直呼「辣死」、「這身材是想逼死人」、「太辣了吧」。

蕾菈上月認愛MC／DJ「秋甚湯宇」（湯宇），也是她第一次公開另一半，並在IG曬出兩人熱吻照，幸福寫下：「這世界上充斥著真真假假的話，我們活在這個世代，不論真假，開心就好，一直受著這個圈子的影響猶豫非常久的公開企劃，就怕輿論影響了我們的感情，不過在不斷的討論下，還是決定不再隱藏，希望大家能手下留情，不留情也沒關係，因為我找到了一個肩膀哭泣」，更向湯宇告白：「謝謝你，出現在我的生命裡，謝謝」。

(中時新聞網)