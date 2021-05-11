因應中央流行疫情指揮中心宣布即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級。為配合防疫作業升級，衛武營國家藝術文化中心今（11）日晚間指出，多場節目及活動取消、另主辦的節目也即起停止售票。而即起入室內空間，除需量測額溫、配戴口罩，也需實聯制登記。

衛武營指出，對於演出節目受到影響部分，將全力協助表演團隊處理觀眾退換票、演出節目可售席次安排，以及座位調整、節目異動之處理。相關節目與活動後續辦理情形，將隨時於官網、社群媒體等公布最新資訊與因應措施。

衛武營重申，因應座位間隔之實施，將於落實各項防疫安全維護相關作業下，盡全力協助各節目主辦單位，以降低疫情對表團之衝擊。對於表團將面臨配合調整為座位間隔而有取消或延後演出。

另外，因票房超過可安排座位間隔有加演分散觀眾之需求等情形，衛武營將盡最大努力協助團隊進行協調處理，以設法協助取消退票、延期演出，或從原租用小廳移往大廳之演出場地進行調整、將原場次轉為錄影（音）模式等方式來因應。

詳細內容如下：

1、以下主辦節目自即日起暫停售票：5／21（五）陳建騏《一人之海》音樂會；5／21（五）【衛武營小時光】王榆鈞《河岸散記》；5／29（六）、5／30（日）明華園戲劇總團《海賊之王—鄭芝龍傳奇》；6／5（六）、6／6（日）音樂說故事劇場《湖底之鬼》。

2、以下主合辦節目、活動取消：5／18（二）、5／19（三）、5／24（一）、5／25（二）、6／1（二）、6／2（三）【衛武營藝企學】；5／24（一）、5／30（日）、6／5（六）、6／6（日）大眼睛／大耳朵場館體驗；5／28（五）、5／29（六）【樹洞耳機電影院】然後我們跳了舞；5／29（六）、5／30（日）13th 新人新視野；6／8（二）【衛武營 x 信義學堂】我在劇場爆肝的日子：黑衣人的日常。

3、以下外租節目取消：5／19（三）、5／20（四）、5／21（五）、5／22（六）、5／23（日）2021經典法文音樂劇《鐘樓怪人》。

(中時 )