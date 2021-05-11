韓國名導李滄東經典之作《薄荷糖》名揚國際，獲英國《衛報》評為「20大韓國經典電影」，權威外媒《紐約時報》更大讚：「李滄東的導演功力與薛耿求的演技實力，讓這部電影超越國界，全球觀眾都為之落淚。」就連人氣韓劇《請回答1988》及《哲仁王后》等都曾在劇中致敬，再再展現這部傳世經典的崇高地位。而李滄東更曾說侯孝賢導演的作品《風櫃來的人》是讓他從作家轉為導演的重要契機，意外透露他與台灣電影的不解之緣。

導演李滄東是在《寄生上流》、《夢想之地》勇闖奧斯卡之前，齊名洪尚秀、金基德、朴贊郁與奉俊昊，將韓國電影推向國際的幕後功臣，尤其是他執導的《薄荷糖》、《生命之詩》和《燃燒烈愛》轟動影壇，奠定他在國際影壇大師級導演的地。他曾坦言自己過去從未想過要拍電影，直到看到侯孝賢執導的《風櫃來的人》後大為震驚，他心想：「這個導演怎麼會知道我的秘密？」他說地秘密並無具體所指，而是他對侯孝賢導演的作品非常有共鳴所致，他說：「電影裡的空間感與人物情感非常迷人，我深受打動，我在觀看的時候甚至認為這就是我自己拍的電影。」這也成為了李滄東跨足影壇的重要轉捩點。

李滄東經典作《薄荷糖》以倒敘手法從一個人的死亡回溯至他最年輕美好的時刻，帶領觀眾一同回望他與韓國歷史交織的坎坷一生，知名主持人曾寶儀表示：「回看著一個人到底是哪個環節出錯，才會有那樣絕望的聲嘶力竭與眼神，李滄東導演的電影有一種對人類很深的愛與憐憫的眼光。」電影本周五（14日）首度以4K修復版在台上映。

(中時 )