新莊警分局福營派出所員警，成功聯手擋下這筆67萬元的鉅款。（新莊警分局提供）

詐騙花招層出不窮！新北市新莊一名70多歲的老婦人，在臉書結識一名自稱「瑪莉」的婦人，對方自稱是歐洲人，獨自在大陸南海挖石油，近日因為發生意外，急需2萬歐元的現金動手術，婦人不疑有他，前往新莊後港郵局打算匯款67萬元給瑪莉，幸好郵局經辦與經理發現有異狀，迅速通報新莊警分局福營派出所員警，成功聯手擋下這筆67萬元的鉅款。

據了解，這名70多歲的張姓老婦人獨居，平常喜歡上臉書交友聊天打屁，上個月她透過臉書認識一名自稱「瑪莉」的婦人，對方說自己獨自在外打拼事業，為了養家活口，毫不喊苦，更讓張姓婦人覺得感動，兩人就這樣有一搭沒一搭聊開了，瑪莉告訴張婦說，自己在大陸南海挖石油的工作很辛苦，每天得工作超過12小時，薪水也不高，加上環境艱困，日前還因為挖石油不慎受傷，被送進病房開刀，急需一筆龐大醫療費。

瑪莉說自己不好意思跟家人索討，只好硬著頭皮向婦人借款，日後一定返還，婦人深信不疑，10日跑到後港郵局臨櫃，先跟經辦人員說要從兒子戶頭轉100萬元到自己戶頭，接著詢問櫃檯人員說：「能不能幫我轉67萬到國外？」行員一聽要轉匯龐大現金到國外，立刻就提高警覺。

「阿嬤，你這筆錢是要匯給誰的？」婦人一開始說是親戚，但卻又說不出哪裡的親戚，禁不住行員追問，於是吐實說是要匯給「瑪莉」的，行員及經理詢問他「瑪莉」是誰？婦人吞吞吐吐，於是行員立刻向新莊警分局福營派出所報案，警員張詠喆及楊定恩立刻趕往現場協助。

兩名員警親切的要婦人不要緊張，同時請婦人出示她與瑪莉的對話紀錄，員警一看就知道又是詐騙手法，原來這名自稱瑪莉的婦人，誆稱在大陸南海挖石油，竟還懂得要婦人匯款時要跟櫃台說是匯給親戚急用的，員警到場迅速揭穿騙局，讓婦人恍然大悟，氣憤地說「夭壽！毋猜我對瑪莉掏心掏肺！」她也相當感謝郵局行員及福營所員警的幫忙，並保證絕不再隨便輕信網路交友。

(中時 )