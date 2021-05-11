大陸外交部發言人華春瑩11日在主持例行記者會時指出，美方最近多次表示，願意重返多邊機構和多邊協議，履行多邊義務。但是大家也看到，美方其實還是在以多邊主義的名來行霸權主義的實。希望美方能夠說到做到，言行一致。她提醒，不要熱衷於搞集團政治，搞小圈子。希望美國能夠切實恪守對《聯合國憲章》宗旨和原則的莊嚴承諾，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，切實踐行多邊主義。

記者會上問：在安理會「維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」高級別會議上，美國國務卿布林肯承認，美方近年行為破壞了以規則為基礎的國際秩序，表示美國已經並將繼續積極參與多邊機構。中方如何評論。

華春瑩回覆，正如王毅國務委員兼外長在安理會高級別會議上強調的那樣，踐行真正的多邊主義要合作共贏，不要零和博弈；要公平正義，不要霸淩霸道；要聚焦行動，不要坐而論道；要尊重多樣，不要唯我獨尊。這是國際社會的普遍願望，也符合當今世界的潮流。

她認為，過去一段時間，美國在國際上奉行本國優先，大搞毀約退群，嚴重損害了多邊主義，削弱了以聯合國為核心的國際體系。美國國務卿在這次安理會高級別會議上也承認，美國近年一些行為可能削弱了國際秩序，並且使一些國家產生了質疑。

華春瑩說，美方最近也多次表示，願意重返多邊機構和多邊協議，履行多邊義務。但是大家看到，美方其實還是在以多邊主義的名來行霸權主義的實。中方希望美方能夠說到做到，言行一致。不要熱衷於搞集團政治，搞小圈子。希望他們能夠切實恪守對《聯合國憲章》宗旨和原則的莊嚴承諾，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，切實踐行多邊主義。

(中時 )