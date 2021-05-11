國內疫情升溫、疫情指揮中心宣布疫情警戒至第二級，財政部今日宣布，停止台北國稅局及北區國稅局及其轄分局與稽徵所停止到稽徵機關外提供報稅服務，例如兩國稅局區內里長服務處代收件服務皆取消。

財政部表示，為了服務偏鄉地區的民眾報稅，過去稽徵人員都會到非稽徵機關，如里長服務處所代收件協助民眾報稅，但是疫情升溫，尤其主要感染個案集中在北部地區，所以為了維護民眾和稽徵人員的健康，先取消這兩個國稅局與轄區到稽徵機關外報稅服務。

而受影響的區域，財政部官員表示，將會輔導該區民眾網路、手機報稅；或者就近的稽徵機關申報，以花蓮地區來說，就有北區國稅局花蓮分局和玉里稽徵所。

財政部認為，為了避免群聚風險盡量還是在家報稅，如果非得到國稅局報稅，也可以利用線上取號措施，在即將到號前出門減少等待時間和分散人潮。並請民眾配合現場動線指引、量體溫、配戴口罩及酒精消毒。

(中時 )