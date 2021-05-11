針對《紐約時報》報導稱中國正在創造「全球新聞媒體的替代選擇」，外交部發言人華春瑩11日在例行記者會表示，這個世界本來就是豐富多元的，在媒體領域不應該只有CNN和BBC，每個國家都應該有自己的聲音。此外，美國前助理國防部長、資深外交官傅立民日前發文稱「華盛頓正在打一場註定會輸的對華比賽」，華春瑩指這樣的做法，既不合法也不道德，最終也不會得逞，損害的只會是美國和美國人民的利益。

華春瑩說，中國作為擁有14億多人口、占世界人口近1／5，擁有5000年綿延不斷文明的國家，作為世界第二大經濟體和最大的發展中國家，當然應該也值得在國際輿論格局中擁有自己的一席之地。

她表示，美國參議院外委會通過了《2021年戰略競爭法案》，提出每年要花費3億美元用於抹黑中國的負面信息。面對針對中國的肆意抹黑、謠言謊言，中國當然需要發出自己的聲音，說明事實真相，留下客觀真實的人類集體敘事和記憶，「我想這才是真正的負責任國家應有的負責任態度」。

華春瑩針對美國前助理國防部長、資深外交官傅立民日前發文稱「華盛頓正在打一場註定會輸的對華比賽」表示，從美國上屆政府以來，美國對中國想方設法搞武力威脅、政治孤立、經濟制裁、技術封鎖，干涉中國香港、台灣、新疆等內部事務，威逼利誘其他國家組建反華小圈子，這樣的做法既不合法也不道德，最終也不會得逞，損害的只會是美國和美國人民的利益。

華春瑩指，美國把中國作為戰略競爭對手，但中國從來不以超越美國為目標。中方的目標是不斷提升自我、超越自我，成為更好的中國，讓中國人民都能過上越來越好的生活，同時也讓中國的發展為世界和平與發展做出越來？？越大的貢獻。

她說，中方不迴避競爭，但競爭應該是公平公正的，應該遵守市場規則。美國不應該使絆子剝奪他國正常發展權利，否則只會因為違規而被罰出局。她表示，美國政府應該聽取包括傅立民先生在內的美國和國際社會有識之士的正義聲音，把精力放在提升自身的競爭力上。

(中時 )