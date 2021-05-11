引發軒然大波的松山之亂，北檢11日偵結，將動手砸毀電腦螢幕的黑衣人徐權起訴，刪除監視器畫面的前中崙所長許書桓、巡佐傅榮光緩起訴，認定台北市警察局長陳嘉昌、前分局長林志誠並無接受請託或關說施壓等情事，真相可說大白。但基層員警不平表示，在外界不斷揣測、曲解下，竟衍生出警界高層大亂鬥，對警察形象已造成嚴重傷害。

基層員警表示，在《靠北警察》爆料之前，除了中崙所分局其他單位的確都不知道發生此事，分局長林志誠看到爆料後，立刻展開內部調查、進行危機處理，不料，因接獲錯誤的報告內容，反而未能清楚說明真相，讓風波越演越烈。

員警說，能了解派出所當初處理時的難處，大家因忌憚教官的身分，第一時間也傻了，未將兩造全部依法逮捕或受理告訴，「如果黑衣人追的是一般民眾，絕不會這樣處理」，事後，在家醜不外揚、大事化小、小事化無的心態下，所長會刪除監視器畫面一點都不令人意外。

但也有基層員警平日就對教官的行為與嚴格要求不滿，見分局遲遲未調查懲處教官，遂在上月21日晚間爆料到《靠北警察》，並誇大成幾十名黑衣人持刀追砍等，令後來偵辦的資深偵查佐不滿，認為基層為何不循管道反映，就故意散布假訊息，惹出那麼大的風波。

員警表示，分局長22日上午說明後，下午找來徐、涂兩人即是要偵訊後函送，兩人先與教官相互致歉，卻一直被外界曲解成握手大和解，忽視了兩人隨即被帶到偵查隊偵訊，其餘4人晚間也都找到分局問訊，事情鬧那麼大了，警方怎麼可能與嫌犯和解。

(中時 )