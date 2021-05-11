中央流行疫情指揮中心今天宣布，提升疫情警戒至第二級，一向人潮洶湧的美式賣場好市多COSTCO今晚宣佈，除了全面暫停店內試吃，明(12)日天起全台賣場用餐區的桌椅也將全部撤離，同時將控管進場人數，減少20%人流，並加強消毒。除了好市多以外，包括家樂福、全聯、愛買等量販與超市都已全面暫停試吃。

因應防疫升級，好市多宣佈全門市暫停試吃、用餐區餐桌椅全撤，同時進行人流控管，減少2成人流，並增加消毒頻率，包括手推車、電扶梯等區域，進場會先量測體溫，且一定要配戴口罩，明天開店前就會完成所有設置調整，所有門市人員也會做好自主防護措施。

家樂福也表示，即日起全台所有門市包括量販店及超市全面停止試吃，嚴格執行無配戴口罩不可進入賣場，全面實施入場前量測體溫措施，並維持賣場消毒頻率，賣場內所販售的麵包都會裝袋處理，水果旁也會提供一次性手套，美食區座位則會設置隔板。

全聯福利中心全台門市也暫停所有試吃，有販售現烤麵包的門市，會在上架前完成裝袋，並暫停開放顧客使用微波爐及廁所。愛買也跟進全門市暫停試吃，並提高消毒頻率。大潤發目前包括新北、桃園、嘉義、台南等地的門市暫停試吃。

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(中時新聞網)