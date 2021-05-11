香港民意研究所公布最新特首及官員民望。特首林鄭月娥最新評分為30.4分，較上月微跌1.6分。三司長中以財政司司長陳茂波35.1分，成最高分司長，律政司司長鄭若驊則評分最低，只有25分，支持率淨值為負44％。

香港民意研究所於本月3至7日進行調查，以隨機抽樣電話訪問了1013名18歲或以上香港居民。結果顯示，林鄭月娥最新民望評分為30.4分，有42％受訪者給予0分，民望淨值為負54個百分點，與半個月差不多。

三司方面，陳茂波評分跌0.7分，有35.1分，仍成為評分最高的一名司長。政務司司長張建宗評分為30.3分，支持率淨值跌10個百分點至負30個百分點，律政司司長鄭若驊評分為25分，支持率淨值為負44個百分點，成最低分司長。

局長民望方面，環境局局長黃錦星評分最高，有29分，其支持率淨值則為2個百分點，其餘12名局長的支持率淨值，全部為負數。教育局局長楊潤雄得最低評分，只有14分，支持率淨值是負44個百分點，較3月時微跌2個百分點。而運輸及房屋局局長陳帆的支持淨值則有所上升，升幅達13個百分點，得負11個百分點。

香港市民對政府的抗疫表現方面，結果顯示，只有21％的受訪者滿意政府的抗疫表現。最新的限聚指數為15.8人，意味受訪者認為禁聚人數應上升。

(中時 )