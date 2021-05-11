華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，有周刊爆料綠委范雲曾疑似協調機師檢疫隔離措施，放寬為「3＋11」，而國民黨台北市議員羅智強助理楊植斗更直接點名綠委范雲扯防疫後腿，而范雲11日晚間也在臉書上發文反擊，「對於這種抹黑指揮中心的謠言，我無愧於心」，並引起網友熱議。

范雲在臉書上指出，二月底她接到機師工會陳情，提出統計數據，擔心機師身心瀕臨崩潰，恐造成飛安問題，需要協助。整理了陳情議題，召開協調會。而協調會她只做了三件事情：

第一、讓機師工會對官員表達訴求。

第二、請政府官員回應。

第三、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估。

范雲強調，她開協調會是雙向溝通，沒有做出任何限定政府該怎麼做的結論，會議紀錄內的結論都是請官員回報研議結果，更說不上有什麼施壓，所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。

此事也在PTT上引起網友熱議，有網友表示，「笑死，自己不評估陳情的東西嗎」、「笑死，知道自己不專業還敢隨便接受陳情，開協調會啊」、「會被笑死」、「真的笑死」、「笑死，你接受陳情順便提出，公文上不都有名字了」、「笑死惹 樹無皮必死無疑」、「說個笑話，沒有政治考量」、「反應民意本來就是立委的工作，這句話真的蠻好笑的」。

更有網友忍不住開砲，「文組政客手法，靠北很在行，出事閃超快」、「扯一堆五四三，避重就輕」、「次元切割刀」、「撇得一乾二淨」、「政客誠實中」、「所以你是在說陳時中判斷錯誤？」、「所以根據指揮中心的專業判斷導致疫情升溫 是這個意思嗎」。

(中時新聞網)