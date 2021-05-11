飼料及肉品大廠卜蜂（1215）去年營收、獲利、EPS全數刷新歷史新高紀錄，全年EPS首度超過6元、達6.18元，明顯高於前一年的5.46元，11日董事會決議擬每股配發4.5元現金股利，高於去年配發的4元，續創股利新高紀錄！卜蜂並公告，除息交易日為6/28，現金股利發放日為7/21。

此外，卜蜂11日也公布第一季合併財報，合併營收57.19億元，年增9.12％；歸屬於母公司稅後淨利大增65.24％、達3.87億元，單季每股賺1.45元，明顯高於去年同期的0.88元。獲利跟EPS均創2018年以來四年同期新高！

針對首季成長動能，卜蜂表示，第一季仍持續受惠大宗物資行情上揚，帶動飼料價格提升，加上今年農曆春節較晚，使得肉品、消費食品等銷售得以完整貢獻在首季，再來是疫情「宅經濟」後，卜蜂積極布局消費食品，產能、產品線都陸續擴增，也成功帶動消費食品成長。

展望今年，卜蜂董座鄭武樾日前表示，今年營運變數相對較大，包括原物料大漲、貨櫃短缺、運價上漲等，都使得成本墊高，但今年卜蜂還有多項投資計畫，估計資本支出將不少於十幾億元，將努力在危機中維持穩健成長。

卜蜂今年投資計畫包括蛋雞場、洗選蛋廠、禽肉屠宰場、食品加工廠等，還有日前斥資13億元興建的雲林AI人工智慧自動化飼料廠，也預計在今年Q2、Q3稼動，皆可望再挹注成長動能。

(工商 )