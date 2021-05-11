針對日本將「從軍慰安婦」一詞改用「慰安婦」表述，大陸外交部發言人華春瑩11日在例行記者會強調，日方一方面玩弄文字遊戲，試圖模糊史實，淡化罪責，另一方面又表示要繼承「河野談話」，這是一種自相矛盾的拙劣表演。

日本首相菅義偉10日在眾議院預算委員會上稱，根據內閣答辯書關於「從軍慰安婦」表述不妥的決定，在今後的教科書檢定中將不再認可「從軍慰安婦」一詞改用「慰安婦」。同時，菅表示仍將繼承1993年8月「河野談話」關於「慰安婦」的立場。

對此，華春瑩在外交部例行記者會指出，在日本強徵慰安婦問題上，中方的立場是一貫和明確的。強徵「慰安婦」是日本軍國主義犯下的嚴重反人道罪行，這一歷史事實鐵證如山，不容否認。「河野談話」是日本政府發表的對二戰期間強徵「慰安婦」問題的調查結果，承認了此係二戰期間日本軍隊採用強制、誘騙等手段，違反受害者本人意願而進行的歷史事實。

華春瑩強調，日方一方面玩弄文字遊戲，試圖模糊史實，淡化罪責，另一方面又表示要繼承「河野談話」，這是一種自相矛盾的拙劣表演，目的就是想要漸進式否認甚至美化侵略歷史，令人不恥，受害國人民也堅決不會答應。

中方再次敦促日方，誠實正視和反省侵略歷史，同軍國主義劃清界限，以誠實和負責任的態度妥善處理強徵「慰安婦」等歷史遺留問題，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

(中時 )