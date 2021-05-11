「下半身」健康拉警報！奇美醫學中心泌尿科主治醫師謝昆霖近1年來從門診發現新增不少南科族群求診，年齡從2、30歲青年到50歲熟男都有，症狀包括頻尿、尿不乾淨甚至性功能障礙，經檢查有慢性攝護腺發炎、睪固酮低下，平均每個月有10幾位南科病患，他呼籲，這些高壓工作衍生症狀易被忽略，不可不慎。

謝昆霖說，過去外界曾關注南科工程師、作業員因在無塵室工作，反覆穿脫無塵衣很麻煩而憋尿，導致血尿或膀胱鬆弛等健康問題，但他近期發現，門診常見睪固酮低下症候群或性功能障礙男性病人，高比例都是來自高壓力工作環境、從事輪班、夜班等族群，且因長時間無法規律解尿，造成慢性攝護腺發炎、排尿障礙問題，仔細一問，幾乎都來自南科居多。

奇美醫學中心泌尿科主治醫師謝昆霖。(曹婷婷攝)

他說，尤其是這1年門診增加至少1、2成以上的南科族群病患。他說，高科技產業快速發展也使得這類職業病例增加，這1年感受特別明顯，不少病人因攝護腺慢性發炎前來就診，除了科技廠員工、廠區技術人員外，也有一些是從事建築工人、計程車司機等，平均每個禮拜會有2、3位園區從業人員就診。

謝昆霖說，許多研究證實，時常需要輪班或長期從事夜班的工作型態，對勞工會有不同程度健康影響，在男性健康方面，除會造成男性睪固酮低下症狀的表現，對性功能也有影響，且身體機能下降、容易疲倦、脾氣易怒，也會使工作健康進入負面的惡性循環。

他強調，該症狀治療主要需從生活型態先改變起，再搭配藥物治療，但若遇到反覆無法緩解或者極度疼痛的病人，就會透過磁波椅及低能量體外震波，每次約15至20分鐘治療改善。他呼籲，高壓、久坐、輪班或從事夜班工作的民眾不少，應注意工作型態背後隱藏健康危機，若有解尿不順、下腹部會陰處悶痛、頻尿、尿不乾淨、性慾降低或勃起功能障礙等，應適時尋求泌尿科做檢查。

(中時 )