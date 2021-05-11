嘉義市召開疫情應變會議，宣布防疫升級，從嚴管控。（嘉義市政府提供）

因應今天中央疫情指揮中心發布台灣已進入社區感染，疫情警戒進入二級，嘉義市長黃敏惠召開疫情應變會議，宣布本周六、日國中會考不開放陪考，6月12至14日端午節連假藝術節活動延期，夜市用餐要有防疫距離或隔板間隔。

黃敏惠表示，從去年疫情發生以來，嘉義市防疫從嚴、超前部署，疫情趨緩時也未鬆懈，現在疫情又趨嚴峻，市府各局處全面行動，嚴格執行各項防疫作為，全力守護市民健康。

嘉義市政府宣布防疫措施有：本週六、日國中會考，全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門關閉，開啟試場內4個角落之窗戶各5至10公分維持通風，英語（聽力）考試照常施測、加強試場及休息區消毒作業、管制考場進出場動線。

未依規定戴口罩可開罰；停辦或延遲辦理室外500人、室內100人以上集會；集會需落實人流管制、總量管制、動線規畫等，否則應緩辦；各局處強化執行八大場域戴口罩。

傳統市場禁止試吃及戴口罩規定執行至6月8日，另外，夜市用餐要有防疫距離或是隔板間隔。

(中時 )