台南地方法院即將拍賣1件特殊的「凶宅」，不僅曾是被判無期徒刑確定的恐怖情人吳茂騰，勒斃、分屍張姓女友的現場，還靠近日籍女大生井口真理子被埋屍的地點之一。即將於6月8日首拍的該標的物，因底價不跌反漲高達750萬元，引發房仲業人士熱議。

房仲業者認為，該地段地處東區優良學區，靠近文化中心，生活機能良好，實價登錄行情1坪約17萬8000元，但因為是凶宅，可能在第2、3拍才會拍定。

台南地院公告說，該標的物坐落在台南市東區某住宅大樓8樓，建坪22坪，目前出租給第3人使用，租期至今年12月31日止，租金每月8000元，不含管理費1610元，還有一個平面車位。

公告還指出，該標的物經不動產估價師評估，底價750萬元，將於6月8日在台南地院進行首拍，但因第3人承租中，拍定後不點交，還載明該標的物於「2019年1月間有發生女子凶殺分屍命案。另據新聞報導該大樓興建之前，為1990年日本女學生遊台命案之棄屍地點。」

有住戶表示，分屍命案剛發生不久時，內心的確會有疙瘩，但過了後就恢復正常；加上大樓管理良好、環境清幽，鬧中取靜，住戶也都單純、素質高，房價不跌反漲，上個月4樓還有1戶賣出700萬元，銀行也願意貸款修繕房子，不擔心房價下跌。

(中時 )