受疫情影響，國家表演藝術中心北中南3場館場地將會加強消毒清潔，啟動人流與總量管制，節目異動部分將在網站上公告，也會協助團隊及觀眾處理後續相關事宜。

國家兩廳院今天發布新聞稿表示，兩廳院即日起僅開放戲劇院1號門（愛國東路側）及音樂廳2號門（藝文廣場側），若當天廳內有節目演出，則將在演出前一個小時開放地下停車場觀眾出入口，演出前40分鐘則會開放4號及6號門，同時加強消毐與清潔。

觀眾進入場館必須依規定全程佩戴口罩與實聯制，並將啟動人流及總量管制。

兩廳院因應中央流行疫情指揮中心建議，將積極協調「室內超過100人、室外超過500人」的演出活動延期或取消，預計影響節目達64檔、86場，影響人次近5萬人。

目前確定包括6月10日到13日唐美雲歌仔戲團「光華之君」、新點子實驗場等節目將暫停銷售。5月12日「10年．蛻變—中央研究院合唱團」則延期。

台中國家歌劇院發布新聞稿表示，歌劇院將落實各項防疫安全維護相關作業，依照指揮中心規定執行間隔座、實聯制等措施。

針對演出節目受到影響部分，將全力協助表演團隊處理觀眾退換票、演出節目可售席次安排，以及座位調整、節目異動的處理。截至6月8日，預估3成節目或活動取消或延期，7成節目或活動正常舉行。

目前國光劇團5月29日及30日「狐仙」，還有6月5日及6日的13th新人新視野演出都將取消。

高雄衛武營國家藝術文化中心發布新聞稿表示，包括5月21日陳建騏「一人之海」音樂會、5月21日「衛武營小時光」王榆鈞「河岸散記」、5月29日及30日明華園戲劇總團「海賊之王—鄭芝龍傳奇」、6月5日及6日音樂說故事劇場「湖底之鬼」暫停售票。

衛武營表示，對於演出節目受到影響部分，將全力協助表演團隊處理觀眾退換票、演出節目可售席次安排，以及座位調整、節目異動處理。相關節目與活動後續辦理情形，將隨時於官網、社群媒體等公布最新資訊與因應措施。

(中央社)