東京居民最近發現，橫田空軍基地(Yokota Air Base)的美國空軍特種作戰部隊「魚鷹」( Osprey)傾轉旋翼機，在尾部艙門加裝了機關槍，在飛行過程槍口經常瞄向地面，引發被當地居民的反感。

日本每日新聞(Mainichi)報導，具有垂直著陸與起飛能力的CV-22，是從2018年10月正式部署到橫田基地。該飛機有著相當優良的性能，兼具直升機的起飛能力，與螺旋槳飛機的速度，使得它相當適合擔任快速運送、反恐行動，和營救平民的特殊任務。或許是因為這批CV-22負責特種作戰，才會在起降甲板上加裝機槍，在必要時，向飛機後方射擊。

不過，這樣的武器令周邊居民感到不滿，從2018年6月開始，橫田基地附近的居民發現，大約40架CV-22在尾部艙門加掛了機槍，並以這種模式飛行了一年多。這愈來愈激怒了當地居民，他們說：「我們不能容忍這樣飛行，他們在飛行過程中，瞄著我們的鄰里當為目標，這令我們感到恐懼。」

他們組織了「村落和平委員會」來抗議此事，並且向日本政政府陳情，2019年5月，日本參議院在質詢時被問到此事，時任防衛大臣的岩屋毅（Takeshi Iwaya）回應說，「他不知道美軍魚鷹的武裝。但他補充說，他認為美國方面會尋求最大程度的安全考量。」言下之意是，日本實在管不到駐日美軍的事。

現年79歲的抗議代表高橋美紀子（Mieko Takahashi）說：「魚鷹機實在惱人，它們在低空飛行會產生嚴重的噪音，而且也經常深夜飛行，影響社區安寧。他們還拿槍瞄著我們，我們絕不能允許美軍以我們居住區上方的天空為訓練場，把我們的社區當作目標。.....我們怎麼可以允許美軍在日本領土隨心所欲做事？日本政府必須為自己站起來。」

美軍對當地居民的情緒有何反應？書面答覆僅說：「 CV-22魚鷹的常規飛行構型，確實包括固定在飛機尾部的武器。在一般情況，這支機槍並不安裝彈藥。我們的所有空中任務，均按照美國政府和日本政府之間的相關協議和法規，我們都盡力不影響當地社區，同時確保駐日美軍與日本的安全。」

(中時新聞網)