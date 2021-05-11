近期美股科技股、成長股面臨沉重賣壓，隨著美國經濟復甦前景強勁，預料通膨率陡升將影響風險資產表現，電動車大廠特斯拉目前繳交的電動車交車數仍是該業界之冠，發展也是該領域領導廠商，但其估值仍相當高，不少華爾街分析師看衰特斯拉股價表現，但也有分析師看好特斯拉，目標價為 1000 美元。然而，隨著那斯達克100指數期貨盤前重挫，特斯拉盤前股價大跌逾6%。

截至台灣時間晚間9點15分，特斯拉盤前股價大跌超過6%、暫報588美元，失守600美元關卡。Wedbush 分析師 Dan Ives發布研究報告指出，將特斯拉股票評級為「跑贏大盤」，目標價為 1000 美元，較當前水位有將近50%的漲幅空間。

報告提及，特斯拉目前面臨3大挑戰，包括全球晶片缺貨、在大陸面臨的行車安全問題紛爭，以及電動車市場競爭加劇等情況。不過，Dan Ives認為，特斯拉的競爭能力仍是該業界最強，晶片缺貨的問題在未來一定會緩解，特斯拉進一步打進大陸市場，現在只需要將問題一件件處理完畢就好。直至，2022年，大陸市場將在全球出貨量的40%以上。

不過，隨著美國科技股連日重挫，加上今年以來一直打輸價值股表現，

美國通膨隱憂不減，美國科技股10日重挫，那斯達克指數重跌2.55%，「華爾街女股神」Cathie Wood所掌管的方舟投資（Ark Innovation），Cathie Wood相當看好特斯拉前景，也讓該股票成為ARK的主要持股，並雙雙在2020年獲得遠超其它標的的報酬率，但其主動型ETF（ARKK）較今年2月中旬的歷史高點暴跌近35%，甚至逼去年11月中旬低點，而當時特斯拉被宣布納入標普500指數成份股，特斯拉股價一路突破500美元、600美元關卡，如今特斯拉大幅度修正，恐怕讓ARK的表現繼續慘烈。

(中時新聞網)