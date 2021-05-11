國民黨今在臉書指，國民黨為食安「反萊豬」，蔡英文為抹黑「扯美豬」；民進黨發言人顏若芳嚴正反駁，國民黨才是不敢面對過去執政時開放「准許開放安全容許量內的瘦肉精」進口的歷史。

她說，江啟臣當年還投票贊成進口含萊劑肉品，現在國民黨卻說反對，難道不是反對美國萊豬？國民黨小編還好意思說「國民黨反美萊豬」是假訊息？

顏若芳指出，「國、民、黨、反、美、萊、豬」七個字不但千真萬確，更是一面照妖鏡。國民黨2012年在沒有國際標準時開放含萊劑的美國牛，現在卻反對開放含萊劑的美豬，這不是照妖鏡是什麼？

顏若芳質疑，江啟臣主席也完全不敢承認，2012年國民黨為開放萊克多巴胺修改食品安全衛生管理法，通過「准許開放安全容許量內的瘦肉精」的肉品進口，難道當年同意修法的，是假的江啟臣嗎？

顏若芳說，民進黨立場從以前到現在都是一樣，以國際標準為規範，而且到目前為止，所有進口豬肉全部都是未檢出，政府也都採取比國民黨當初開放美牛時更完善的措施，國民黨小編不知道過去國民黨的歷史沒關係，難道江啟臣主席也是假主席？

顏若芳呼籲，疫情當前，國民黨少噴口水，少在臉書造謠。

(中時 )