國內今新增7例本土確診，其中6位是從社區發現的感染源不明個案。對於華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件。國民黨高雄市議邱于軒質疑，為何機師隔離的時間可以改成「3+11」天，而一般民眾自主健康管理都要14天，當初提出此事的綠委范雲不該向國人道歉嗎？難道真的以為氣質可以戰勝疫情？

邱于軒今(11日)在臉書上發文表示，疫情升溫，今天一口氣增加7個本土個案，有6名感染源不明，陳時中部長親口承認已進入社區感染，從華航諾富特案持續爆發確診病例，顯示疫情指揮中心對防疫的輕忽，非防疫旅館居然收居家檢疫者。

邱于軒質疑，機師隔離為什麼可以改成3+11天？一般民眾都要14天自主健康管理，當初提出的立委范雲不該向國人道歉嗎？難道真的以為氣質可以戰勝疫情？請陳部長與陳市長認真、務實的面對防疫舉辦大型活動前，請認真思考防疫優先！

網友們也留言回應，「真的要把口罩戴好，警戒心跟去年疫情開始時一樣」、「范雲踹共」、「大家要勤洗手、外出戴口罩、並遵守最新防疫安排」。

此外，針對外界的批評，范雲晚間也在臉書上發文表示，最近一直有人操作政治口水，說范雲召開協調會施壓衛福部，造成防疫破口，這種謠言實在很無聊，指揮中心之所以能成功防疫，就在於政策都是專家小組依照專業決定，沒有政治考量，防疫專家小組的所有醫師，不可能接受任何政治施壓影響防疫，在全民齊心防疫的時刻，「對於這種抹黑指揮中心的謠言，我無愧於心」。

疫情升溫 今天一口氣增加7個本土個案 有六名感染源不明 陳時中部長親口承認 已進入社區感染 從華航諾富特案持續爆發確診病例 顯示疫情指揮中心對防疫的輕忽 非防疫旅館居然收居家檢疫者 機師隔離為什麼可以改成3+11天？ 一般民眾都要14天自主健康管理 當初提出的立委-#范雲 不該向國人道歉嗎？ 難道真的以為氣質可以戰勝疫情？ 請陳部長與陳市長認真、務實的面對防疫 舉辦大型活動前，請認真思考 防疫優先！ 由高雄市議員 邱于軒發佈於 2021年5月11日 星期二

(中時新聞網)