台中市警察局第五分局11日晚間前往轄區八大行業稽查業者是否落實執行「實聯制」、體溫量測及人流管制等防疫措施。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，中央流行疫情指揮中心於11日提升疫情警戒至第二級，衛福部長陳時中在防疫會議上還說「K歌戴口罩也不錯」！台中市警察局第五分局11日晚間也至轄區三間KTV進行防疫大稽查與宣導，督促八大行業落實防疫措施。

為杜絕防疫破口，配合台中市政府執行相關防疫措施，台中市第五分局長林沐弘11日晚間親自帶隊，率領同仁及警察志工前往轄區內三間KTV全面稽查業者是否落實執行「實聯制」、執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施。

林沐弘表示，考量營業場所，常有人群聚集，在長時間且近距離接觸下，將提高感染風險，為防範居家隔離、居家檢疫對象違反規定前往密閉公共場所，警方將會持續利用警用電腦查詢把關，且加強稽查確保業者嚴格落實「實聯制」等防疫措施，另再結合經發、衛生、民政等主要防疫單位加強督導與稽查，請轄內八大行業及民眾務必配合，共同嚴守社區防線。

(中時 )