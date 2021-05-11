看好外送百億商機，看似便捷的超商，也陸續加強外送服務，近期推出「自取」打85折，包括熱騰騰的鮮食便當都能預先訂購，到店快速取貨，對想省錢的民眾是一大誘因。

7-11攜手統一超商轉投資foodomo平台，及foodpanda兩家打造雙外送品牌，共於2500家門市提供外送、店取服務，即起至6月30日於foodomo訂購7-11CITY系列飲品、天素地蔬、熱壓土司等商品，外送滿199元現折50元，自取享85折優惠。7-11表示，若透過foodomo設定到超商店取，可省去等候的時間，包括加熱好的便當都可一次打包好，還可打85折，對小資是一大福利。

7-11攜手統一超商轉投資foodomo平台，及foodpanda兩家打造雙外送品牌。（7-11提供）

OKmart與foodpanda的合作，目前近500家門市，統計目前外送的熱銷商品以礦泉水、鮮奶等飲品為主，且大多於晚間8點後訂購為主，也增加了宵夜時段鮮食業績，顯示超商外送需求，與一般餐廳外送的市場需求有所不同。

萊爾富目前與foodpanda、Uber Eats合作，目前有近6成的門市提供外送，最熱門的外送商品包括鮮乳、礦泉水、咖啡等，也以宵夜時段最踴躍。

Uber Eats目前僅與萊爾富超商合作外送服務。（萊爾富提供）

全家與foodpanda的合作預計今年拓展至1300間店，即起至5月18日，使用foodpanda外送指定單品咖啡買1送1。

(中時 )