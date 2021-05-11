香港大咖男星方力申今年41歲，原本和假戲真做的女星鄧麗欣感情長跑10年，在2016年卻黯然宣布分手，讓雙方粉絲都替兩人感到不捨又心疼；有別於分手兩年後就和邱勝翊（王子）戀愛的前女友鄧麗欣，恢單後的方力申始終沒對象，日前在節目中更自曝玩交友軟體認識正妹，用本名沒加分帳號居然還慘遭二度封鎖，讓他很無奈。

方力申出道超過20年，拍過許多知名電影，其中以和葉念琛導演合作的「愛情四部曲」人氣最旺，還和飾演女主角的鄧麗欣假戲真做，可惜戀情長跑10年告終；日前方力申和好友杜德偉、杜德智上談話性節目暢聊，提到平時比較難認識異性，所以下載交友軟體，已經使用一年多的時間。

方力申在節目中自曝有使用交友軟體。(圖/ 摘自微博)

主持人聽聞方力申玩交友軟體相當意外，認為在演藝圈透過朋友介紹還是能認識新朋友，不解為何要藉由交友軟體；方力申對此表示，雖然玩了一年多時間，但目前還有聊天的只有兩個，而且疫情影響，現實生活朋友們見面都得戴口罩，在交友軟體上不用戴口罩，還能結交一些漂亮女孩子，讓他驚喜地說，「原來香港有那麼多漂亮的人，認識不完」。

另外，方力申也有趣地提到，他是用本人照片和本名註冊交友軟體，沒想到明星光環一點都沒有加分，反倒是被誤認為盜照片的使用者，多次被檢舉，導致帳號曾經被封鎖兩次，簡直讓他哭笑不得。

(中時新聞網)