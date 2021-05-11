台灣大多數人都曾去廟裡燒香拜拜，尤其是幾個特別靈驗的廟宇，如紫南宮、烘爐地土地公廟等，許多人會趁過年走春去廟宇求財、求錢母。神明如此靈驗，有許多人因虔誠信仰神明而發財，但為何有些人求神拜佛卻沒有發財、感覺無效呢？其實神明助人大有奧秘，所以「神明代言人」沈嶸老師就要來教大家，如何避免在參拜神明時踩雷、犯大忌，以及如何讓神明助你一臂之力、庇佑你發財。

沈嶸透露以下幾種原因會導致神明無法護持你發財，如果你有以下問題，一定盡速改正：

1. 投機取巧、發時機財的人：

若你只想投機取巧，靠著時機大賺一筆，或是看到人家賺錢就想跟風，自己卻又沒有真本事，本身專業技術、賺錢根基薄弱，甚至沉迷簽賭博弈、中樂透發財的人，神明一定不會幫忙。

2. 品德有問題的人：

若是你平時品行不佳，就算只是內心有害人、貪心或佔人便宜的念頭，不管現實有沒有做，都不能算是道德良好，即使你勤往廟宇走動，神明也絕對不會派遣天兵天將來幫助你，天界最重視的就是道德，因此神明怎麼會幫品德不良的人發財？因為這樣的人若是發財，很有可能會害到更多的人。

3. 健康狀況不佳或壽元將盡之人：

如果你健康根基不佳、病痛纏身或是身上帶有隱疾，甚至是即將面臨劫難的人，神明最多只能護你平安無事，無法助你發財，因為對神明而言你連基本的人身健康都尚未穩固，又談何發財呢？

或許有些人會說自己無法賺到錢是因為時運不好，但從最近疫情肆虐全球的災難中，我們仍是可以觀察到有些人有豐厚的進帳，所以大環境不佳只是表面問題，即使身處亂世之中，靠天界庇佑也一樣能賺到錢。根據沈嶸通靈神明界得到的訊息，以下幾種人是神明最喜歡幫助的人，若你符合以下幾點，可多去廟宇參拜、與神明建立連結：

1. 品行端正、孝順顧家的人：

神明最喜歡幫助言行自律、為人正直又有情有義的人，這樣的人身上通常帶有正氣，不會為非作歹，因此容易得到神明的青睞。

2. 經常行善的人：

善人有分為小善人及大善人，如果你是神明眼中的大善人，神明通常會護你福壽安康、出入平安；如果你是小善人階段，神明則會護持你的福氣。只要你經常行善，神明就會為你牽引貴人，不會讓你遭遇突如其來的災難，像是名模林志玲、歌手五月天、古天樂長年熱心公益，是天界眼中的資優生。只要你對世界有功德建樹，你一踏入廟裡，天兵天將都會為你優先通報，你的祈求會以VIP的規格處理，可說是全台處處廟宇都吃得開。

3. 運勢正旺的人：

幫助風生水起、氣運飽滿、運勢正旺的人對神明而言是順水推舟，這樣的人只要輕輕推一把就能一飛沖天。而神明正是靠人們對祂的敬愛、讚嘆來提高位階和累積功德，所以運氣好的人才能得神明喜愛。很多功成名就的人去敬拜神明，對神明而言無疑是錦上添花的光彩，若是心術純正，神明定會大幫一把。而針對現階段痛苦不堪的人，神明期許你多行善事，善的能量可幫你趨吉避凶，一段時間後你自然能成為神明最愛。

如果你符合以上三點，得到神明的庇佑，那麼參拜時要注意你所祈求的事情是否稟明清楚，包含姓名、生日、地址和事由，稟報後一定要得到三個聖筊，才代表神明允諾幫你。事成後要記得感恩還願，可依你賺錢多寡決定紅包金額，一般而言以8千至2萬元為中間值。希望大家都能積極行善修心，成為天界認可的好人，沈嶸也祝福大家時時好運，年年有福氣。

(中時新聞網)