(22：30更新)

市場憂慮通膨陡升，加上上周非農數據僅增加超過26萬人，遠遠遜於市場預期的100萬人，讓美股科技股周一急殺，亞股周二普遍走跌，甚至波及歐股表現，是讓市場高度期盼周三公布的4月消費者物價指數（CPI）表現，美股3大指數期貨盤前大跌。美股4大指數周二(11日)開盤齊跌，道瓊指數重挫近300點，那斯達克指數走跌超過2%。

截至台灣時間晚間10點30分，道瓊指數跌幅擴大，重挫545.57點或1.57%、暫報34,197.25點；標普500指數跌幅來到1.55%、暫報4,123.62點；那斯達克指數下跌1.58%、暫報13,189.69點；費城半導體指數重挫2.34%、暫報2,897.53點。道瓊指數雖有部分價值股包括威訊通訊、嬌生、3M等維持漲勢，但是受到蘋果、微軟、思科以及英特爾等股票影響，加上VISA、NIKE、迪士尼以及雪佛龍等股票下挫影響，道瓊指數跌勢追上那斯達克指數表現。

科技股淪一片血海，蘋果、亞馬遜、Google、臉書以及微軟股價全面下挫，電動車大廠特斯拉股價重挫逾4%、暫報601.7美元。稍早外媒報導，特斯拉喊停在上海超級工廠擴建計畫，助長特斯拉股價下挫的幅度。

半導體股方面，台積電ADR股價下跌1.79%、暫報110.3美元；聯電ADR股價下跌6.28%、暫報8.66美元；英特爾股價下跌1.23%、暫報55.28 美元；Nvidia股價下跌1.26%、暫報563.42美元；AMD下跌1.32%、暫報74.99美元；Qualcomm下跌1.66%、暫報126.8美元。

隨著資金輪動明顯劇烈，標普500指數目前苦撐5月以來所剩不多的漲幅表現，但只要價值股沒有彌補這段缺口，成長股的跌勢持續擴大，美股可能會面臨大幅修正。

(中時新聞網)