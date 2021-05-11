今日新增7例本土確診案，創疫情以來新高，其中6名感染源不明，疫情指揮中心指揮官坦言台灣已進入社區感染階段，不光指揮中心，各縣市政府也依序拉高防疫層級；國家森林遊樂區因應假日人潮擁擠，林務局也祭出實名制、人潮分流等措施，且額溫超過37.5℃不得入園。

農委會林務局表示，因應台灣進入社區感染，轄下森林育樂場域已啟動人潮分流措施，國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心與生態教育館等場域，入園前需填寫實名制資料並量測體溫，如額溫高於37.5℃或耳溫高於38℃的遊客不得入園。

軌道運輸部分，阿里山林業鐵路、烏來台車與太平山蹦蹦車等軌道運輸將實施搭乘人數降載措施，體溫高於37.5度者不得搭乘，且乘車期間須全程戴口罩。

至於入園人數總量管制部分，太平山管制人數上限1800人，內洞1500人並採一進一出管制；阿里山管制人數上限為4355人，當入園人數達3000人時將透過CMS資訊可變標誌、LBS簡訊、警廣等系統通知遊客；合歡山因屬開放場域，將協調警政及相關單位協助交通管制。

林務局指出，自110年5月12日起山屋及營地，每日一般可申請人數與營位數降載為1／2，以加大人員住宿間距，若是110年5月11日前已取得申請核准者，住宿權益不受影響，其主動提出退費申請者，可退還其住宿費用，但不含必要之匯款手續費。

另外，登山山屋入口將實施體溫量測，額溫高於37.5℃或耳溫高於38℃者，勸導其停止登山活動及下山，無法下山者，強制要求其配戴口罩；山屋用餐時間需分散，每次用餐人數以30人以下為原則。

(中時 )