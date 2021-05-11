行政院發言人羅秉成今日表示，行政院即日起提升相關防疫作為，除暫停民眾參觀院區外，為落實人員分流，降低交通往返的感染風險，六都及不在台北市的部會等自本周起至6月8日止，毋需列席行政院院會。

羅秉成說，行政院自去年疫情發生後，院區出入即有體溫量測及管制作為，且訂有彈性處所辦公作業規範並擴大2小時彈性上下班及加班餘數累計等配套措施，此類措施將持續辦理。

羅秉成指出，為配合防疫層級提升，參考去年的防疫作為，調整行政院院內餐飲場所的座位安排及面向，一般會議室座位也以「內外交錯，間隔就座」類似梅花座方式安排座次，以保持適當距離。

羅秉成表示，行政院院會部分，除六都及不在台北市的部會等毋須出席外，也落實室內1.5公尺的社交距離，拉大首長座位距離，以內、外圈交錯安排位置，並確保室內空氣流通。

羅秉成強調，臺灣的防疫成果得來不易，如今出現數例感染源不明的案例，面對這一波嚴峻疫情，必需從中央到地方、從政府到民間攜手合作，才有機會共同撐過這波疫情的挑戰。

(中時 )